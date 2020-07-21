مسؤول روسي: نخطط لإنتاج 200 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى نهاية العام

أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف أن روسيا تخطط لإنتاج 200 مليون جرعة من لقاحها ضد فيروس كورونا حتى نهاية العام الحالي.

وقال دميترييف في تصريح لموقع "ستوب كورونا فيروس. إر إف"، يوم الاثنين: "بفضل إنتاج هذا اللقاح في إطار الشراكات مع دول أخرى نخطط لإيصال الحجم إلى 200 مليون جرعة حتى نهاية هذا العام".

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وأوضح أنه من المقرر إنتاج 30 مليون جرعة في روسيا، والباقي في دول أخرى حول العالم عبر الشراكة الدولية.

وأشار إلى ضرورة تلقيح ما بين 40 و50 مليون شخص في روسيا.

وتابع المسؤول: "حسب تقديراتنا سيتم في عام 2021 إنتاج أكثر من 3 مليارات جرعة من اللقاحات ضد كورونا... ما سيسمح للعالم بمحاربة الفيروس بشكل فعال".

وبشأن المواعيد المحتملة لإطلاق إنتاج اللقاح الروسي، الذي يعمل على تطويره صندوق الاستثمارات المباشرة مع معهد غاماليه للأبحاث العلمية في مجال علم الأوبئة، والذي يخضع الآن للتجارب السريرية، قال دميترييف إن المرحلة الأولى من التجارب قد تم إنجازها بنجاح.

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وتابع أن المرحلة الثانية سيتم إتمامها بحلول 3 أغسطس، ثم ستبدأ المرحلة الثالثة في روسيا ودول أخرى.

وأكد دميترييف أنه يتوقع موافقة السلطات على اللقاح في أغسطس المقبل ليبدأ إنتاجه على منصتي الشركتين "إر فارم" و"Alium"، مشيرا إلى أن الإنتاج اللقاح من شأنه أن يوقف الموجة الثانية من فيروس كورونا.

المصدر: RT