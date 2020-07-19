جامعة سيتشينوف: المشاركون في اختبارات اللقاح ضد فيروس كورونا في حالة جيدة

أكد مدير معهد الطب العملي والتكنولوجيا البيولوجية التابع لجامعة سيتشينوف بموسكو، فاديم تاراسوف، أن المتطوعين المشاركين في اختبارات لقاح روسي ضد فيروس كورونا في حالة جيدة.

وقال تاراسوف، في حديث لوكالة "نوفوستي"، إن كل المشاركين في اختبارات لقاح مركز غاماليا البحثي للأوبئة والأحياء الدقيقة، ومن بينهم الذين غادروا المستشفى ولا يزالون يخضعون للرقابة الطبية، في حالة صحية جيدة.

وأوضح المسؤول الصحي الروسي: "كل شيء على ما يرام، الجميع يريدون العودة إلى بيوتهم في أسرع وقت".

وأوضح تاراسوف أن المجموعة الأولى من المتطوعين غادرت المستشفى يوم 15 يوليو، بينما من المتوقع أن يتم خروج المجموعة الثانية يوم 20 يوليو.

وأعلنت جامعة سيتشينوف، يوم 12 يوليو، عن انتهاء التجارب السريرية التي كانت تجريها منذ 18 يونيو لاختبار لقاح مركز غاماليا ضد فيروس كورونا والذي يعتبر من أبرز الأمصال المرشحة الروسية المضادة للمرض.

وقالت الجامعة إن اختباراتها، التي شارك فيها 38 متطوعا، أكدت أمن استخدام هذا اللقاح الواعد.

المصدر: "نوفوستي" + وكالات