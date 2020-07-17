طواف بمشاركة الآلاف في يكاترينبورغ تخليدا للعائلة القيصرية

نظم سكان مدينة يكاترينبورغ طوافا مع حمل الصلبان تخليدا لذكرى عائلة رومانوف القيصرية، وذلك رغم الحظر المفروض على إقامة الفعاليات الجماعية في المنطقة، وفقا لتدابير الوقاية من كورونا.

وشارك عدة آلاف من المواطنين، في موكب ديني جرى في يكاترينبورغ، لإحياء ذكرى عائلة رومانوف.

وخلال هذه المسيرة الليلية، حمل المشاركون الصلبان والأيقونات.

ومن المعروف، أنه تم اعتقال العائلة القيصرية بالكامل، بعد ثورة أكتوبر عام 1917، وتم نقلها إلى منطقة يكاترينبورغ، حيث تم في صيف عام 1918، إعدام القيصر وزوجته وبناته وكذلك ولي العهد.

المصدر: نوفوستي