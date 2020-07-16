موسكو تنفي صحة اتهامات لندن بمحاولة سرقة أبحاث حول لقاح كورونا

نفى الكرملين اليوم الخميس صحة اتهامات بريطانية بأن السلطات الروسية حاولت سرقة معلومات تتعلق بتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "ليست لدينا أية معلومات بشأن الجهات التي ربما اخترقت بيانات شركات صيدلانية ومراكز أبحاث في بريطانيا. يمكننا أن نقول شيئا واحدا، روسيا ليست لها أية علاقة بهذه المحاولات. نحن لا نقبل اتهامات مماثلة، كما نرفض اتهامات لا أساس لها بتدخلنا في انتخابات 2019".

وزعمت وكالة الأمن الإلكتروني البريطانية الخميس بأن مجموعة من القراصنة الإلكترونيين، الذين يعملون لحساب أجهزة الاستخبارات الروسية، حاولوا بشكل "شبه مؤكد" سرقة معلومات تتعلق بتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وأفاد "المركز القومي للأمن الإلكتروني" في بريطانيا بأن المجموعة استهدفت أبحاثا تتعلق بلقاحات "كوفيد-19" في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا ومنظمات لتطويرها، مشيرا إلى أن السلطات الأمريكية والكندية أكدت صحة المعلومات.

المصدر: وكالات