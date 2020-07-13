موسكو تسجل ارتفاعا ملموسا في عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء الاثنين، تسجيل 37 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا مقابل 25 حالة وفاة في إحصائية أمس الأحد.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بارتفاع عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 37 حالة جديدة، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي وخضعوا لفحوص أثبتت إيجابية إصابتهم بكورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 4205 أشخاص، بعد أن كانت 4168 في الإحصائية السابقة.

ويشير هذا العدد إلى ارتفاع ملموس في مؤشر الوفيات بفيروس كورونا في موسكو، حيث سجلت في المدينة يوم 9 يوليو 28 وفاة، وفي 10 يوليو 29، وفي 11 يوليو 27، وفي 12 يوليو 25.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 230029 إصابة مؤكدة، بينها 164954 حالة شفاء، وسط تراجع مستمر في عدد المرضى الجدد وزيادة في أعداد المتعافين.

وسجلت في روسيا حتى صباح الاثنين، 733699 إصابة بينها 11439 وفاة و504021 حالة شفاء، فيما تم إجراء 23.2 مليون فحص للكشف عن فيروس كورونا.

المصدر: RT