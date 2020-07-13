روسيا.. إعلان عن الوضع الوبائي في صفوف العسكريين

أعلن دميتري تريشكين، رئيس الإدارة الطبية العسكرية الرئيسة في وزارة الدفاع الروسية، أن ما يزيد عن 1200 عسكري روسي يتلقون حاليا العلاج من الإصابة بالفيروس التاجي.

وقال تريشكين لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" بهذا الشأن: "يتجاوز بشكل مستقر منذ 21 مايو،عدد الأشخاص الذين يتعافون، أعداد أولئك الذين يتلقون العلاج. وحتى اليوم، يتلقى العلاج 1222 عسكريا، وفي الوقت ذاته، تعافى أكثر من 85 في المائة من أولئك الذين أصيبوا بالعدوى في السابق".

ولفت المسؤول الطبي العسكري الروسي كذلك إلى تسجيل انخفاض يومي ثابت في أعداد المصابين منذ منتصف مايو.

وقال تريشكين في هذا الصدد: "يمكنني أن أعلن بكل مسؤولية: لا توجد بؤر للعدوى في التشكيلات والوحدات والمؤسسات التعليمية العسكرية. ويتم تحديد مصادر العدوى الفردية في أقصر وقت".

المصدر: نوفوستي