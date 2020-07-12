روسيا.. استكمال اختبارات لقاح مضاد لكورونا بنجاح

أعلنت جامعة "سيتشينوف" في العاصمة الروسية موسكو أن اختبارات لقاح مضاد لكورونا على متطوعين قد استكملت بنجاح، وستغادر المجموعة الأولى من المتطوعين يوم الأربعاء، والثانية في 20 يوليو.

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وقال مدير معهد الطب التحويلي والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة، فاديم تاراسوف: "لقد استكملت جامعة "سيتشينوف" بنجاح الاختبارات على متطوعي أول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا"​​​.

من جهته، أفاد مدير معهد علم الطفيليات الطبية والأمراض المدارية والمنقولة في الجامعة، ألكسندر لوكاشيف، بأن أمان اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" تم تأكيده خلال التجارب السريرية في جامعة "سيتشينوف" بموسكو.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن لوكاشيف قوله: "في هذه المرحلة، تم إظهار أمان اللقاح ​​​... تم تأكيد أمان اللقاح. وهو يتوافق مع أمان اللقاحات الموجودة حاليا في السوق".

المصدر: وكالات