مدير "روسيا سيغودنيا" عن حظر بث RT في لاتفيا: قرار يظهر غباء وجهل السلطات

علق كل من المدير العام لوكالة "روسيا سيغودنيا"، دميتري كيسيليوف، وإدارة شبكة RT للقنوات الفضائية، على قرار سلطات لاتفيا حظر بث قنوات الشبكة على أراضي هذا البلد.

وفي تصريح لوكالة "نوفوستي"، قال كيسيليوف، اليوم الثلاثاء، إن قرار حظر البث التلفزيوني "مضحك ويعتبر مؤشرا على مستوى غباء وجهل السلطات اللاتفية التي أصيبت بعمى الروسوفوبيا".

وأشار إلى أن المبرر الذي قدمه المجلس الوطني لوسائل الإعلام الإلكترونية في لاتفيا لقراره "لا يوجد له أي معنى قانوني"، ولذا ويتوجب على لاتفيا إعادة بث RT فورا وتقديم اعتذارات لزملائنا".

يذكر أن كسيليوف يشغل منصب المدير العام لوكالة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، أما شبكة RT فتديرها رئيسة تحريرها، مرغريتا سيمونيان، التي لا تخضع لأي عقوبات أوروبية.

من جانبها، علقت الخدمة الصحفية لـ RT بسخرية على قرار السلطات اللاتفية قائلة: "نهنئ الاستخبارات والمجلس الوطني لوسائل الإعلام في لاتفيا لتمكنهم أخيرا من حماية جميع السكان الناطقين بالعربية والإسبانية في البلاد من قناة الدعاية الروسية الأكثر نفوذا RT".

وسابقا اليوم الثلاثاء، أصدر المجلس الوطني لوسائل الإعلام الإلكترونية في لاتفيا، بيانا نشر على حسابه في "تويتر"، جاء فيه: "بعد تلقي معلومات تفيد بأن القناة RT الأكثر نفوذا (Rossia Today) تخضع للسيطرة الفعلية لـ دميتري كيسيليوف، والذي يخضع بدوره لعقوبات الاتحاد الأوروبي، قرر المجلس الوطني لوسائل الإعلام الإلكترونية حظر بث القنوات السبع لمجموعة RT في لاتفيا".

المصدر: سبوتنيك