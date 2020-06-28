بوتين يكشف عن كثافة خضوعه لفحوص الكشف عن كورونا
Sputnik Aleksey Nikolskyi
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كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن كثافة خضوعه للفحوص الطبية بغية التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".
وأكد بوتين، في مقابلة نشرت قناة "روسيا-1" جوانب منها، اليوم الأحد، أنه يخضع لفحص كورونا على أساس دوري، مرة في كل ثلاثة-أربعة أيام.
وقال ردا على سؤال عما إذا كانت نتائج الفحص سلبية (أي غير مصاب): "نعم الحمد للرب".
وكان ثلاثة أعضاء في الحكومة الروسية، بينهم رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، قد أصيبوا بـ"كوريد-19" وتعافوا منه.
المصدر: نوفوستي