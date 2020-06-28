بوتين يكشف عن كثافة خضوعه لفحوص الكشف عن كورونا

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن كثافة خضوعه للفحوص الطبية بغية التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

وأكد بوتين، في مقابلة نشرت قناة "روسيا-1" جوانب منها، اليوم الأحد، أنه يخضع لفحص كورونا على أساس دوري، مرة في كل ثلاثة-أربعة أيام.

وقال ردا على سؤال عما إذا كانت نتائج الفحص سلبية (أي غير مصاب): "نعم الحمد للرب".

وكان ثلاثة أعضاء في الحكومة الروسية، بينهم رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، قد أصيبوا بـ"كوريد-19" وتعافوا منه.

المصدر: نوفوستي