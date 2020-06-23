بوتين يعلن فرض ضريبة ثابتة ومخففة على الشركات الأجنبية

اقترح الرئيس فلاديمير بوتين فرض مبلغ ثابت قدره 5 ملايين روبل سنويا فقط (72.7 ألف دولار)، ضريبة على نشاط الشركات الأجنبية في روسيا، وتحديدا الشركات الأجنبية الخاضعة للضوابط الروسية.

وشدد الرئيس الروسي على أن هناك العديد من رجال الأعمال في روسيا، الذين يطورون أعمالهم ليس فقط محليا بل وفي الخارج، و"يجب أن تتاح لهم فرصة دفع الضرائب بطريقة مريحة ومتحضرة في روسيا".

وقال بوتين في كلمة وجهها للشعب اليوم الثلاثاء: "الآن دافع الضرائب الروسي المقيم من أصحاب الأصول الأجنبية، يدفع ضريبة على الدخل من أنشطة ما يسمى بالشركات الأجنبية الخاضعة للضوابط الروسية، وفقا لمخطط معقد إلى حد ما ومربك، لذلك أقترح تبسيطه بشكل كبير: منح الحق في دفع مبلغ ضريبي ثابت قدره 5 ملايين روبل في السنة، من دون الحاجة لتقديم تقارير حسابات إضافية".

المصدر: "تاس"