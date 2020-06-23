كورونا في روسيا.. ارتفاع الوفيات وأعلى عدد حالات شفاء منذ شهر

سجلت روسيا الثلاثاء 12013 حالة شفاء من كوفيد-19 وهو أعلى عدد يومي للمتعافين منذ 26 مايو، فيما شهد معدل الوفيات قفزة من 95 حالة أمس إلى 153 اليوم مع استمرار تراجع الإصابات الجديدة.

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وحسب بيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فإنه تم اليوم رصد 7426 إصابة جديدة مقابل 7600 في اليوم السابق، لتبلغ بذلك الحصيلة 599705، منها 8359 حالة وفاة و356429 حالة شفاء.

وذكر المركز أن 32,7% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وفي العاصمة موسكو، حافظت وتيرة الوباء على استقرارها بشكل عام، حيث تم تسجيل 1081 إصابة جديدة مقابل 1058 أمس، و26 وفاة مقابل 20 أمس، مع ارتفاع ملموس لعدد المتعافين اليومي الذي بلغ 2576 شخصا بعد أن كان عند 1114 أمس.

ووصلت حصيلة الحالات المسجلة في المدينة إلى 216095 إصابة، منها 3643 وفاة و139248 حالة شفاء.

ومن أكبر بؤر تفشي الوباء في البلاد بعد موسكو، مقاطعة موسكو (54,8 ألف إصابة و798 وفاة) وبطرسبورغ (22,6 ألف إصابة و904 وفيات).

المصدر: RT