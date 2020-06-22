موسكو تطلق مشروعا يذكّر بأبطال الحرب الوطنية العظمى

أطلقت موسكو مشروعا كبيرا بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، وذلك للتذكير بالأبطال ممن ضحوا بحياتهم فداء لوطنهم في المعارك ضد غزاة النازية والفاشية.

صوت التاريخ: هي خريطة تفاعلية تحمل أسماء أبطال الحرب الوطنية العظمى نُشرت على البوابة الإلكترونية الرسمية لحكومة موسكو.

ما هي المأثرة التي نفذها مقاتلو فرقة بانفيلوف؟ وكم قاذفة ألمانية أسقطها الطيار المحترف إيفان كوجيدوب؟ وكيف أصبح دميتري لافرينينكو في غضون أقل من ثلاثة أشهر قائد الدبابة السوفييتي صاحب النتائج الأبرز؟ ولماذا قلّد الملحق الصحفي لسفارة ألمانيا في طوكيو ريخارد زورغه بـ"نجمة بطل الاتحاد السوفييتي الذهبية"؟ يجيب مشروع "الذاكرة الحيّة" على كل هذه الأسئلة ويساعد في الحفاظ على الصلة بين الأجيال ويلفت الانتباه إلى شوارع موسكو المعاصرة.

وهذا المشروع سيكون ممتعا ومثيرا سواء لسكان موسكو أو ضيوف المدينة ومفهوما بالفطرة بالنسبة لممثلي الأجيال المختلفة.

أسماء "الذاكرة الحيّة"

يوجد في موسكو اليوم أكثر من 160 شارعا تحمل أسماء أبطال الحرب الوطنية العظمى في شتى مناطق المدينة.

ولكن كلما ابتعد صدى الأحداث العسكرية عنا، بقي عدد أقل من الناس الذين يتذكرون تلك الأسماء ويعرفون التاريخ الذي يقف وراءها.

إن هدف مشروع "الذاكرة الحيّة" هو الحيلولة دون تحوّل شوارع موسكو التي تحمل أسماء أبطال الحرب الوطنية العظمى إلى مجرد عناوين مجهولة.

وهذا المشروع هو عبارة عن خريطة تفاعلية تحمل أسماء شوارع وساحات وجادات وطرقات المدينة.

فكلها كانت يوما ما تحمل أسماء المدافعين عن الوطن من مارشالات وجنود الجيش الأحمر والطيارين وقادة الدبابات والقناصين والفدائيين من المدنيين في الجبهة الداخلية.

وعندما تضع المؤشر على الشارع يظهر على الخريطة مرجِع عن تاريخ المكان والمظهر المعاصر وخصائصه وسيرة حياة وصورة البطل الذي يحمل هذا الشارع اسمه.

ومن بين الشوارع التي يضمها المشروع ما هو مشهور مثل شارع ألكسندر وزويا كوسموديميانسكي والذي يفصل بين منطقتي فويكوفسكي وكوبتيفو (في المنطقة الإدارية الشمالية لموسكو)، وجادة المارشال روكوسوفسكي في منطقة بريأوبراجينسكي (في المنطقة الإدارية الشرقية لموسكو)، وشارع ماريسييف في منطقة نيكراسوفكا (في المنطقة الإدارية الجنوبية الشرقية لموسكو)، كما يضم المشروع شوارع أقل شهرة ولكنها ليست أقل أهمية بالنسبة لتاريخ أسماء المشاركين في الحرب الوطنية العظمى.

وضعت خريطة المشروع مع الأخذ بالاعتبار الهوية المحلية التي يتم دعمها وتطويرها بموجب برنامج عمدة موسكو "حارتي".

وليس من قبيل الصدفة أن معظم الشوارع في العاصمة تحمل أسماء الأبطال المشهورين.

فشارع الطيار بافلوف في منطقة كوسينو-أوختومسكي (في المنطقة الإدارية الشرقية لموسكو) قد سُمّي على شرف قائد مجموعة الطائرات في فوج المقاتلات أليكسي نيقولايفيتش بافلوف الذي ولد وترعرع في هذه المنطقة.

وشارع الطيار بولاغوشين بين منطقتي سيلينو وماتوشكينو (في منطقة زيلينوغراد الإدارية لموسكو) قد سمّي تخليدا لذكرى الطيار المهاجم نيقولاي إيفانوفيتش بولاغوشين الذي شارك في حماية لينينغراد وكسر الحصار عنها والذي سكن بعد الحرب في منطقة زيلينوغراد.

وشارع بيوتر رومانوف في منطقة يوجنوبورتوفي (في المنطقة الإدارية الجنوبية الشرقية لموسكو) يحمل اسم الطيار الذي استشهد ببطولة في سماء برلين والذي كان يعمل قبل الحرب سبّاكا في معمل بودشيبنيكوفسكي الموسكوفي رقم 1 الذي كان يقع في هذه المنطقة.

يمكن لسكان مناطق موسكو أن يجدوا مثل هذه الشوارع على الخريطة التفاعلية ويتذكروا من حمى ودافع عن المدينة مضحيا بحياته.

RT

سينشر المشروع على البوابة الإلكترونية لعمدة موسكو Mos.ru ويمكن الحصول على معلومات عنه في شبكات التواصل الاجتماعي وكذلك في وسائل الإعلام.

مرجع:

شوارع موسكو التي تحمل أسماء أبطال الحرب الوطنية العظمى (وفق التقسيم الإداري):

المنطقة الإدارية الشرقية – 13 شارعا

المنطقة الإدارية الغربية – 26 شارعا

منطقة زيلينوغراد الإدارية – 7 شوارع

المنطقة الإدارية الشمالية الغربية – 26 شارعا

المنطقة الإدارية الشمالية – 21 شارعا

المنطقة الإدارية الشمالية الشرقية – 11 شارعا

المنطقة الإدارية المركزية – 11 شارعا

المنطقة الإدارية الجنوبية – 11 شارعا

المنطقة الإدارية الجنوبية الشرقية – 23 شارعا

المنطقة الإدارية الجنوبية الغربية – 9 شوارع

منطقتا ترويسكي ونوفوموسكوفسكي الإداريتان – 6 شوارع