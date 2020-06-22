بوتين: ذكرى الحرب الوطنية العظمى مطلقة القدسية

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن ثقته التامة بأن ذكرى الحرب الوطنية العظمى مطلقة القدسية.

وقال بوتين، خلال زيارته اليوم لكاتدرائية القوات المسلحة الرئيسية في حديقة "باتريوت" في كوبينكا بالقرب من موسكو: "بالنسبة لنا، مواطنو روسيا، تبقى ذكرى الحرب الوطنية العظمى، وذكرى كل الذين قاتلوا وقتلوا، وكل الذين قاموا بتقريب ساعة النصر بكل الوسائل، كل ذلك مطلق القدسية. وهو يبقى دائما معنا. ويمنحنا القوة لخدمة بلدنا".

ووفقا للرئيس بوتين، فإن ذكرى الحرب الوطنية العظمى، تعطي القوة "لخدمة البلاد، ولتحقيق القسم والعهد الأخلاقي".

وشدد الرئيس بوتين على أنه لا يجوز بتاتا التراجع عن هذا القسم والعهد، ولن نتخلى عنه".

وقال بوتين: "اليوم في يوم الذكرى والحزن، نحن نتوجه إلى واحدة من أكثر الصفحات المريرة والمثيرة في تاريخنا: في يوم 22 يونيو 1941، بدأت الحرب الوطنية العظمى".

وأشار بوتين، إلى أن الحرب الوطنية العظمى "أصبحت مأساة قاسية ضخمة، أودت بحياة الملايين، وتركت الدمار والألم الذي لا يعوض وتركت الجرح العميق الذي لم يلتئم".

المصدر: تاس