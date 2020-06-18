4 قتلى بينهم امرأة وطفلان جراء إطلاق نار داخل شقة شمال موسكو

أكدت لجنة التحقيقات الروسية مقتل أربعة أشخاص، وهم رجل وامرأة وطفلان، جراء حادث إطلاق نار وقع اليوم الخميس داخل شقة بعمارة سكنية شمال موسكو.

وأكدت المتحدثة باسم فرع لجنة التحقيقات في موسكو، يوليا إيفانوفا، العثور على أربع جثث في موقع الحادث.

وحسب تقارير صحفية، قام الرجل الذي عثر على جثته بالانتحار بعد أن أطلق الرصاص داخل الشقة.

وسبق أن نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصادر في خدمة الطوارئ بالعاصمة قولها إن مطلق النار تحصن داخل الشقة ورفض السماح لعناصر الأمن بالدخول.

يتبع..