سيناتور روسي: سنواصل دعم سوريا عسكريا وإنسانيا رغم عقوبات "قانون قيصر"

أكد عضو مجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، اليوم الأربعاء، عزم موسكو على مواصلة دعم سوريا رغم تهديد بتعرض روسيا لعقوبات واشنطن بموجب تشريع أمريكي جديد.

وفي تصريح لوكالة "إنترفاكس"، علق جباروف، الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في الغرفة العليا من البرلمان الروسي، على إعلان أنباء عن بدء الولايات المتحدة في فرض عقوبات جديدة على سوريا بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين".

وقال السيناتور: "سنواصل بلا شك دعمنا لسوريا، بما في ذلك الدعم الإنساني والعسكري، ومساعدتها في حربها على الإرهابيين، كما سنواصل توسيع وتعزيز قاعدتينا في حميميم وطرطوس".

وقال جباروف إن الولايات المتحدة لن تستطيع "ترويع روسيا" بالعقوبات التي ينص عليها القانون الجديد.

المصدر: إنترفاكس