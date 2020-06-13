وفاة 50 مصابا بفيروس كورونا في موسكو

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 50 وفاة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة موسكو، مقابل 44 في إحصائية أمس الجمعة.

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وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض في المدينة ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 50 شخصا، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 3281 شخصا، بعد أن كانت 3231 في الإحصائية السابقة.

ويشير العدد إلى ارتفاع للوفيات بفيروس كورونا المستجد في موسكو على أساس يومي بعد أيام من تراجعه، وسجلت في المدينة حسب بيانات 8 يونيو 59 حالة، وفي 9 يونيو 56، وفي 10 يونيو 53، وفي 11 يونيو 49، وفي 12 يونيو 44.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 204428 إصابة مؤكدة، بينها 119558 حالة شفاء، وسط تراجع مستمر لعدد المرضى الجدد وزيادة عدد المتعافين.

وسجلت في روسيا، حتى صباح السبت، 520129 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 6829 وفاة و274641 حالة شفاء.

وسبق أن أكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية، معلنا رفع القيود العامة ونظام الحجر الصحي في المدينة اعتبارا من 9 يونيو.

المصدر: RT