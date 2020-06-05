انفجار وحريق يخلف قتيلا داخل عمارة سكنية في موسكو

أعلنت سلطات الطوارئ في العاصمة الروسة موسكو عن وقوع انفجار ونشوب حريق أودى بحياة شخص واحد داخل عمارة سكنية جنوبي المدينة اليوم الجمعة.

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية في بيان لها، أن الحريق اندلع على مساحة 30 مترا مربعا داخل إحدى الشقق في العمارة المؤلفة من تسعة طوابق، وتم إطفاء النيران خلال أقل من عشر دقائق.

Взрыв прогремел в одном из домов в Чертаново. Очевидцы говорят, что взрывов было несколько. И жалуются на запах пороха pic.twitter.com/yOVImIf3DE — Мослента (@moslenta) June 5, 2020

وتابعت الوزارة أن أفراد الإطفاء تمكنوا من إنقاذ شخص واحد، وتم تسليمه إلى الأطباء لتقديم الرعاية الصحية المطلوبة، فيما توفى شخص آخر جراء الحادث.

في غضون ذلك، أكد ممثل عن خدمات الطوارئ في العاصمة لوكالة "نوفوستي" وقوع انفجار في العمارة بعد إطفاء الحريق، مشيرا إلى أن التحقيق جار بغية الكشف عن سبب الانفجار والتأكد مما إذا كان هناك مزيد من الإصابات.

من جانبها، نقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصدر مطلع قوله، إن الحريق نجم عن انفجار الغاز في الشقة.

المصدر: RT + وكالات