 
مباشر

روسيا تخصص 4 ملايين دولار لمساعدة اليمن

أخبار روسيا

روسيا تخصص 4 ملايين دولار لمساعدة اليمن
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o0i3

أعلن سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو ستخصص في العام الجاري مساعدات إنسانية لليمن قيمتها 4 ملايين دولار.

وقال فيرشينين اليوم الثلاثاء: "منذ العام 2012، قدمت وزارة الطوارئ (الروسية) لليمن أكثر من 150 طنا من المساعدات الإنسانية​​​. في الوقت نفسه، ندعم اليمن من خلال منظمة الأمم المتحدة، ولا سيما عبر برنامج الغذاء العالمي".

وأضاف: "خلال عامي 2018-2019، خصصنا 4 ملايين دولار لمساعدة هذا البلد عن طريق برنامج الغذاء العالمي. وسنخصص في 2020، 4 ملايين دولار أخرى".

المصدر: سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا