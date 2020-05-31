وفاة 76 مصابا بفيروس كورونا في موسكو

سجلت موسكو، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا لوتيرة زيادة الوفيات بفيروس كورونا على أساس يومي، حيث تم رصد 76 حالة جديدة مقابل 69 في إحصائية أمس السبت.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض في المدينة ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 76 شخصا، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 2553 شخصا، بعد أن كانت 2477 في الإحصائية السابقة.

ويشير هذا العدد إلى ارتفاع جديد للوفيات بفيروس كورونا المستجد في موسكو على أساس يومي، حيث سجلت في المدينة حسب إحصائية يوم 27 مايو 71 حالة، وفي 28 مايو 76، وفي 29 مايو 78، وفي 30 مايو 69.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 180791 إصابة مؤكدة، بينها 80179 حالة شفاء.

وسبق أن أكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، الخميس، تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية، إلا أنه شدد على أنه سيتم الحفاظ على نظام القيود العامة حتى الحصول على لقاح فعال.

وسجلت في روسيا، حتى صباح الأحد، 405843 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 4693 وفاة 171883 حالة شفاء.

المصدر: RT