روسيا تقترح على "الصحة العالمية" 8 لقاحات ضد كورونا

قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، إن موسكو اقترحت 8 لقاحات ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" على منظمة الصحة.

وأكدت خلال اجتماع عن بعد مع أعضاء الأكاديمية الروسية للعلوم، اليوم الخميس، موضوعه "لقاحات COVID-19: التوقعات والواقع"، أن العديد من المعاهد الروسية تعمل على إنتاج دواء ضد الفيروس.

وسجلت المنظمة من مختلف دول العالم حتى الآن، 124 اقتراحا علميا مرشحا لأن يكون لقاحا لفيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي