الاستخبارات الروسية تحبط نشاط عصابة تهريب مخدرات دولية

أحبط الأمن الروسي، بالتعاون مع الداخلية، نشاط جماعة إجرامية عرقية عبر الحدود، وتمكن من تصفية شبكة قنوات تهريب ونقل كميات كبيرة من الهيروين الأفغاني عالي التركيز.

وقال مصدر في المخابرات الروسية: "إجمالا، نتيجة للعملية المشتركة، تم ضبط أكثر من 48 كيلوغراما من الهيروين، وتم وقف الأنشطة غير القانونية لعصابة تهريب مخدرات عرقية عبر الحدود، تضم 5 أفراد.

وقامت الجهات المختصة في وزارة الداخلية، بفتح سبع قضايا جنائية للتحقيق في ذلك.

وقالت المخابرات الروسية، إن المجموعة الإجرامية، تضم مواطنين من عدة دول، وتم تنفيذ العملية الخاصة على عدة مراحل.

في نطاق المرحلة الأولى في فبراير 2020، تم احتجاز شخص خلال محاولة بيع مخدرات بكمية كبيرة في مقاطعة موسكو، ثم تم ضبط 2 كلغم من الهيروين.

ثم تم في مقاطعة كالوغا، اعتقال أحد المشاركين النشطين في العصابة الإجرامية وضبط حوالي 13 كلغم من الهيروين بحوزته. وفي المرحلة الأخيرة من العملية في مايو الجاري، تم القبض على المنظم والأعضاء النشطين في الجماعة الإجرامية متلبسين، وضبط 33 كيلوغراما على الأقل من الهيروين معهم.

المصدر: تاس