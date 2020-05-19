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الدفاع الروسية: مقتل طاقم مروحية عسكرية في مقاطعة موسكو جراء هبوط قاس

أخبار روسيا

الدفاع الروسية: مقتل طاقم مروحية عسكرية في مقاطعة موسكو جراء هبوط قاس
Sputnik Кирилл Брага
طائرة عسكرية روسية من طراز "مي-8".
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل طاقم مروحية عسكرية من طراز "مي-8" جراء عملية هبوط قاس في مقاطعة موسكو.

وقالت الوزارة، في بيان: "في حوالي الساعة 20:00 من يوم 19 مايو نفذت مروحية من طراز مي-8 تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، خلال قيامها بتحليق تدريبي على بعد 20 كيلومترا من مدينة كلين بمقاطعة موسكو، عملية هبوط قاس، مما أدى إلى مقتل أفراد طاقمها جراء الجروح التي أصيبوا بها".

وأضافت الوزارة أن لجنة تابع للقيادة العامة للقوات الفضائية الروسية وصلت إلى موقع الهبوط للإجراء تحقيق في الحادث.

وتابعت وزارة الدفاع الروسية أن "المعلومات المبدئية تشير إلى أن الكارثة يمكن أن تكون ناجمة عن خلل فني"، موضحة أن المروحية لم تكن مزودة بالمعدات القتالية.

المصدر: وكالات روسية

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