مسؤول صحي: انخفاض مستوى تفشي فيروس كورونا في روسيا

أكد مدير معهد الأبحاث العلمية المركزي للأوبئة التابع لهيئة الرقابة في مجال ضمان حقوق المستهلك في روسيا، فاسيلي أكيمكين، انخفاض مستوى تفشي فيروس كورونا في روسيا.

وقال أكيمكين، في حديث للقناة الأولى الروسية، اليوم الاثنين: "في الحقيقة نرى ارتفاعا في كميات الفحوص الخاصة بفيروس كورونا التي يتم إجراؤها بين السكان. وفي الوقت ذاته لم نرصد في الآونة الأخيرة ارتفاعا في عدد الإصابات (على أساس يومي)".

وأضاف المسؤول الصحي الروسي: "هذا الأمر يدل على الأرجح على أن مستوى تفشي الفيروس بين السكان يتراجع".

وتابع أكيمكين أن مستوى تفشي فيروس كورونا بين السكان انخفض خلال الأسبوع الأخير 4-5 مرات ليهبط في موسكو إلى 2.6%، وفي مقاطعة موسكو 3.8%-3.9%، بينما كان في الفترة الأخيرة 12%-14%.

ويبلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا حتى الآن 290678 حالة، بينها 2722 وفاة و70209 حالات شفاء.

المصدر: نوفوستي + وكالات