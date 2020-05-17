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موسكو تسجل أكبر ارتفاع يومي للوفيات بفيروس كورونا

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موسكو تسجل أكبر ارتفاع يومي للوفيات بفيروس كورونا
Sputnik Максим Блинов
الساحة الحمراء في موسكو.
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أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 77 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو، في ارتفاع قياسي جديد لهذا المؤشر في المدينة.

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وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ24 بواقع 77 شخصا، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 1580 شخصا، بعد أن كانت 1503 في الإحصائية السابقة.

ويمثل هذا المعدل ارتفاعا قياسيا جديدا للوفيات بفيروس كورونا المستجد في موسكو على أساس يومي، بعد أن سجلت في المدينة حسب إحصائية الجمعة 74 حالة، وفي يوم السبت 71.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت فيها 142824 إصابة.

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وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا حتى صباح الأحد 281752 حالة، بينها 2631 وفاة و67373 شفاء.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، في وقت سابق من اليوم، أن الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا تشهد استقرارا في كل أنحاء البلاد، مشددة على التمكن من وقف ارتفاع مستوى انتشار المرض.

المصدر: RT

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