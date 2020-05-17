الكرملين: لا تاريخ محدد للتصويت على التعديلات الدستورية

قال مصدر في الكرملين، إنه على الرغم من تحسن الوضع المتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، إلا أن الحالة حتى الآن لا تزال تمنع تحديد موعد التصويت على التعديلات الدستورية.

وأضاف المصدر: "سيتم التصويت، عندما يكون من الممكن توفير الأمان وسلامة جميع المشاركين في التصويت. وسيعتمد ذلك على عاملين: الوضع الوبائي (الذي يتحسن تدريجيا، ولكنه لا يزال من السابق لأونه طرح التنبؤات)، وكذلك التدابير التي تتخذها لجنة الانتخابات المركزية لضمان سلامة العملية نفسها".

وشدد المصدر، على عدم وجود أي مواعيد محددة حتى الآن، لتنفيذ عملية التصويت.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح على البرلمان الروسي في يناير الماضي، إدخال عدة تعديلات على دستور البلاد، لتجعله يتوافق أكثر مع الوقائع الحالية وكذلك لتثبيت النتائج التي تحققت.

وفي 11 مارس، أقر مجلس الدوما مشروع قانون حول التعديلات، وفي نفس اليوم صادق عليه مجلس الاتحاد. ومن ثم نالت الوثيقة موافقة جميع الجمعيات التشريعية في الكيانات الروسية.

وبعد توقيع الرئيس بوتين على الوثيقة، تم تحديد يوم 12 أبريل كموعد للتصويت العام على التعديلات. ولكن لاحقا تم تأجيل ذلك، إلى موعد غير مسمى بسبب جانحة كورونا.

المصدر: تاس