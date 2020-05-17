الرقابة الصحية الروسية تؤكد أهمية استمرار الالتزام بالتدابير الصحية خلال الصيف

أكدت آنا بوبوفا رئيسة هيئة الرقابة الصحية وحماية المستهلك، أنه يجب مواصلة الالتزام بتدابير الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا في الصيف لتقليل مخاطر الإصابة بالمرض.



وقالت بوبوفا، في حديث تلفزيوني: "ننطلق من ضرورة مراعاة نفس التدابير، خلال الصيف، لتقليل مخاطر الإصابة".

وشددت رئيسة هيئة الرقابة الصحية، على أنه تم وضع حد لانتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا، وعلى أن الوضع في عموم البلاد يتجه نحو الاستقرار.

وقالت بوبوفا: "نحن نتوجه نحو مستوى الاستقرار الذي كنا ننتظره جميعا، ويمكنني القول إننا أوقفنا انتشار المرض".

وتابعت: "غالبية السكان لم يصابوا بالمرض، بفضل التزام المواطنين بتدابير الوقاية".

يذكر أن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، وحكام أغلب الأقاليم والمناطق الروسية، أعلنوا في فترات سابقة، عن تمديد القيود المفروضة على السكان حتى 31 مايو الجاري.

المصدر: سبوتنيك

