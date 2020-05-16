بوتين: روسيا تمكنت من تصميم أسلحة عالية التقنية لا نظير لها في العالم

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده تمكنت من تصميم أسلحة عالية التقنية لا نظير لها في أي دولة أخرى في العالم، وذلك بفضل مستوى العلوم وكوادر الهندسة في روسيا.

وقال الرئيس الروسي، خلال مقابلة مع قناة "روسيا-1" في إطار برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" الذي نشر إعلانه اليوم السبت: "هذه حقيقة واضحة تماما. لولا هذا الأمر، لما كان لدينا أي نوع من الأسلحة الحديثة ذات التقنيات العالية والتي لا يوجد نظير لها في أي دولة بالعالم حتى الآن".

وتساءل بوتين: "كيف يمكننا فعل ذلك دون هذا المستوى للعلوم والمدارس العلمية وكوادر الهندسة؟".

وأضاف بوتين أن ذلك "كان أمرا مستحيلا" لولا هذه العوامل، مؤكدا: "لكننا استطعنا فعل ذلك".

وسبق أن صرح بوتين بأن نسبة الاسلحة الحديثة في مستودعات الجيش الروسي يجب أن تصل إلى 70% في أقرب وقت ممكن.

وفي فبراير الماضي أكد أن القوات المسلحة الروسية ستحصل قريبا على أحدث أنوع للأسلحة، بينها منظومات ليزرية وصواريخ فرط صوتية.

المصدر: RT + وكالات