عدد الحاصلين على الجنسية الروسية هذا العام يرتفع لنحو 3 أضعاف

ارتفع عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الروسية في الفترة من يناير إلى أبريل هذا العام، لنحو 3 أضعاف تقريبا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

كشفت عن ذلك الإحصاءات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الروسية.

ووفقا لهذه البيانات المقدمة، بلغ عدد الأشخاص الذين تم اتخاذ قرار بشأن منحهم الجنسية الروسية للأشهر الأربعة من هذا العام 215.9 ألف شخص.

بينما بلغ عدد الذين حصلوا على الجنسية الروسية في الفترة نفسها من عام 2019، 85.9 ألف شخص.

وتسعى روسيا التي تواجه مشكلة ديموغرافية تتمثل في عدم زيادة عدد مواطنيها لأسباب مختلفة، لزيادة عدد سكانها عن طريق تسهيل عملية تجنيس الأجانب.

ووسعت وزارة العمل الروسية قائمة المهن للأجانب، الذين بإمكانهم الحصول على الجنسية الروسية بطريقة مبسطة، وأصبحت القائمة تضم 135 مهنة بدلا من 74 مهنة.

وتمت إضافة اختصاصات طبية إلى القائمة مثل طبيب الأطفال، وطبيب النفسي، وجراح، واختصاصي في علم الأمراض، كذلك تمت إضافة مهن كالمحرر والصحفي وسائق الجرارات والمختص بالثروة الحيوانية.

المصدر:نوفوستي