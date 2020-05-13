الأمم المتحدة ترد على ما نشرته وسائل إعلام أمريكية عن عدد مصابي كورونا في روسيا

ردت الأمم المتحدة على ما نشرته وسائل إعلام أمريكية حول أعداد المصابين بكورونا في روسيا، مشيرة إلى أن المنظمة تعتمد في إحصائياتها على البيانات المقدمة من الجهات الرسمية.

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وشدد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الأربعاء لوكالة "تاس"، على أن مكتب الأمين العام للمنظمة لا يتحقق من الإحصائيات المتعلقة بعدوى كورونا التي تقدمها دول أخرى وبينها روسيا.

وقال إن "الأمانة العامة ليس لديها إحصاءات مستقلة غير تلك التي تقدمها الحكومات، وتعتمد على الإحصاءات الواردة من سلطات الدول".

وأضاف: "هناك بعض الاستثناءات، مثلا في حال وجود بعثة أممية لحفظ السلام في دولة ما تتعاون مع السلطات الصحية. لكن هذا لا ينطبق على أوروبا أو روسيا".

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وكانت بعض وسائل الإعلام الأمريكية، وبينها صحيفتا "نيويورك تايمز" و"فاينانشال تايمز"، قد زعمت بأن معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في روسيا، قد يكون أعلى بكثير من الأرقام المعلنة رسميا.

المصدر: تاس