روسيا.. 94 وفاة وأكثر من 11,6 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

أعلنت السلطات الصحية الروسية عن تسجيل 94 وفاة و11656 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي لتصعد بذلك روسيا إلى المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات مع 221344 حالة.

وتجاوز إجمالي الوفيات في عموم البلاد عتبة الألفين ليبلغ 2009.

وأشار مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له إلى أن العدد الكلي للمتعافين ارتفع إلى 39801 بزيادة 5495 عن اليوم السابق.

وذكر البيان أن 46,5% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أية أعراض للمرض.

يتبع..