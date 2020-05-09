كيم يهنئ بوتين بالذكرى الـ75 للنصر على النازية

هنأ زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

وقالت وكالة الإعلام المركزية الكورية نقلا عن كيم: "حقق الشعب الروسي الذي أظهر بطولة لا مثيل لها وروح التضحية بالنفس قبل 75 سنة، انتصارا كبيرا في الحرب العظمى من أجل العدالة وتدمير الفاشية، التي تشكل تهديدا لمستقبل البشرية، وحماية بلده والحفاظ على السلام والأمن العالميين"​​​.

وأشار كيم إلى أن "العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا تستمر في التطور وفقا لتطلعات شعبي البلدين، وتتغلب على جميع أنواع التحديات والصعوبات، بفضل أواصر الصداقة الموروثة، التي شكلتها المشاعر لدى رفاق السلاح في الحرب المقدسة ضد الأعداء المشتركين".

كما تمنى كيم للشعب الروسي ورئيسه النجاح في بناء دولة قوية ومكافحة تفشي فيروس كورونا الذي أصبح وباء.

المصدر: نوفوستي