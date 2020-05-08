"يوم النصر بكل اللغات".. روسيا تدعوك للغناء في عيد النصر

نظمت مجموعة من الهيئات الروسية مبادرة فنية واجتماعية توفر للراغبين في أنحاء العالم إمكانية الاحتفال بالذكرى الـ75 للنصر على النازية عبر أغنيات يؤدونها بلغاتهم الأم.

وأثمرت هذه المبادرة عن تأسيس موقع إلكتروني خاص للاحتفال بهذه الذكرى، يمكن لأي شخص من جميع أنحاء العالم الدخول إليه وتسجيل أغنيته الخاصة عبر ميزتي الكاراوكي والفيديو، وبأكثر من 100 لغة.

وللمشاركة بهذه الفعالية يجب التوجه إلى موقع pobeda-2020.ru، وبعدها تسجيل الدخول عبر رقم الهاتف، ومن ثم الضغط على خيار "تفعيل ميزة الكاراوكي"، وبعدها على خيار "اختيار اللغة ونص الأغنية"، ليبدأ المشارك بالغناء وتسجيل أغنيته الخاصة.

وستستمر المشاركة بهذه الفعالية بين 9 و11 مايو الجاري، وبعد انتهائها سيتم تجميع الفيديوهات والأغاني التي سجلها المشاركون لتقام مسابقة لاختيار الأفضل منها، لتعرض بعدها على قنوات التلفزة الروسية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويرى منظمو هذه المبادرة في عملهم خطوة للمساهمة في الحفاظ على الذكرى التاريخية ليوم النصر على النازية، لإبراز حدث عظيم يجمع بين مختلف شعوب العالم بمختلف لغاتهم وثقافاتهم.

المصدر: RT