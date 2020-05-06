بوتين يتحدث عن حالة رئيس الوزراء الروسي المصاب بفيروس كورونا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن رئيس حكومة البلاد، ميخائيل ميشوستين، يتعافى تدريجيا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال بوتين، في تصريح أدلى به اليوم الأربعاء خلال اجتماع افتراضي مع الحكومة حول سير تفشي فيروس كورونا في البلاد: "قبل بدء اجتماعنا اليوم أود أن أنقل إليكم أطيب التمنيات والتحية من ميخائيل ميشوستين. هو يتعافى وكل شيء يجري على ما يرام".

وأوضح بوتين أنه لا تزال أعراض للمرض لدى ميشوستين، بينها درجة الحرارة المرتفعة، لكنه شدد على أن رئيس الوزراء يتعافى.

وأعلن ميشوستين، يوم 30 أبريل، خلال اجتماع افتراضي مع بوتين، أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد وسيخضع للعزل الصحي الذاتي، بينما تم تعيين نائبه الأول، أندري بيلووسوف، قائما بأعمال رئيس الوزراء في هذه الفترة.

المصدر: وكالات