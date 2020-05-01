تسجيل 37 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو

أفادت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الجمعة، بتسجيل 37 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع اليوم بواقع 37 حالة جديدة، مشيرا إلى أن المرضى كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 695 شخصا، بعد أن كانت 658 في الإحصائية السابقة.

ويشير عدد اليوم إلى تراجع نسبي في عدد الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في العاصمة الروسية مقارنة مع إحصائيات اليومين السابقين، حيث سجلت في 28 أبريل 67 حالة، وفي 29 أبريل 65، وفي 30 أبريل 47.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في العاصمة 57300 حالة إصابة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا، حتى صباح الأحد 114431 شخصا، بينهم 1169 وفاة و13220 حالة شفاء.

المصدر: RT