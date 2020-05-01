 
مباشر
عاجل
ترامب يعلن منح المصادقة على دواء أمريكي واعد لعلاج فيروس كورونا

إصابة وزير البناء الروسي ونائبه بفيروس كورونا

أخبار روسيا

إصابة وزير البناء الروسي ونائبه بفيروس كورونا
Sputnik Максим Блинов
وزير البناء الروسي، فلاديمير ياكوشيف.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nsbh

أفادت السلطات الروسية بإصابة وزير البناء، فلاديمير ياكوشيف، بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

إقرأ المزيد
رئيس الوزراء الروسي يعلن إصابته بفيروس كورونا
رئيس الوزراء الروسي يعلن إصابته بفيروس كورونا

وأفادت وزارة البناء الروسية، في بيان، مساء اليوم الجمعة بأن تشخيص فيروس كورونا لدى ياكوشيف تم بإجراء تصوير مقطعي محوسب.

ونقل البيان عن وزير البناء الروسي قوله إنه سيخضع للعلاج في أحد مستشفيات موسكو، وأضاف ياكوشيف: "ما زلت على تواصل".

وأفادت الوزارة بأن نائب ياكوشيف، دميتري فولكوف، أصيب كذلك بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ويأتي هذا التطور بعد أن أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أمس الخميس، إصابته بالمرض، مشيرا إلى أنه سيخضع لنظام العزل الصحي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا