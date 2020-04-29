روسيا.. تسجيل أعلى عدد وفيات بكورونا خلال 24 ساعة والحصيلة تبلغ 972

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأربعاء عن تسجيل 108 وفيات جديدة و5841 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى معدل للوفيات اليومية منذ بداية الوباء.

وهذه هي المرة الأولي التي يتجاوز فيها عدد الوفيات اليومية عتبة الـ100، بعد أن كان المؤشر الأعلى 72 وفاة وتم تسجيله ضمن حصيلة الاثنين.

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في المقابل، شهد عدد الإصابات تراجعا ملحوظا بعد تسجيل الرقم القياسي 6411 أمس الثلاثاء، ووصلت الحصيلة إلى 99399 حالة، حسبما أفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له اليوم.

وأضاف البيان، أن إجمالي 10286 مريضا تماثلوا للشفاء بزيادة 1830 شخصا خلال اليوم الماضي.

يتبع..