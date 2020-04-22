بوتين يعفي جنرالا كبيرا من منصبه ويقيله من الخدمة العسكرية  

أعفى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، نائب رئيس لجنة التحقيقات في البلاد، اللواء ألكسندر سوروتشكين، وأقاله من الخدمة العسكرية.

وأصدر بوتين مرسوما يقضي "بإعفاء سوروتشكين من منصب نائب رئيس لجنة التحقيقات الروسية ورئيس الإدارة العامة للتحقيقات العسكرية وإقالته من الخدمة العسكرية".

ولم يوضح مرسوم بوتين سبب إقالة المسؤول من منصبه، لكنه يأتي تزامنا مع تعيين إدوارد كابورنييف نائبا جديدا لرئيس لجنة التحقيقات ليترأس الإدارة العامة للتحقيقات العسكرية.

Sputnik Антон Денисов

وانتقل سوروتشكين إلى العمل في لجنة التحقيقات بعد أن شغل مناصب عدة في أجهزة الأمن العام.

وتولى منصب نائب رئيس لجنة التحقيقات التابعة للادعاء العام الروسي عام 2007، وشغل مهام نائب رئيس التحقيقات ورئيس الإدارة العامة للتحقيقات العسكرية منذ العام 2011.

المصدر: وكالات