57 وفاة و5236 إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية عن تسجيل 57 وفاة و5236 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد مركز العمليات الخاصة بمحاربة تفشي كورونا في روسيا اليوم الأربعاء في تقريره اليومي أن حصيلة ضحايا الوباء في البلاد أصبحت 513 حالة وفاة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 57999 إصابة سجلت في 85 من أقاليم البلاد.

وتماثل 547 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 4420 شخصا.

يتبع..