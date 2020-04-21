تسجيل 28 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في موسكو

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 28 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع اليوم بواقع 28 حالة جديدة، مشيرا إلى أن المرضى كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي وتم تشخيص إصابتهم بالداء.

وذكر مركز العمليات أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء المرض في موسكو بلغت حتى الآن 261 حالة، بعد أن كان 233 في الإحصائية السابقة.

وشدد على أن معظم المتوفين عانوا كذلك من أمراض مزمنة، فيما تراوحت أعمارهم من 30 إلى 93 عاما.

وأكد المركز العمليات على ضرورة الالتزام بقواعد نظام العزل الصحي الذاتي بشكل صارم لمنع انتشار الفيروس.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث سجلت في العاصمة 29433 حالة.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا، حسب البيانات المنشورة صباح الثلاثاء، 52762 شخصا، بينهم 456 متوفيا و3873 متعافيا.

المصدر: RT