موعد قريب لظهور اللقاح الروسي المضاد للفيروس التاجي

أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، المتحدث باسم المركز الروسي الخاص بمراقبة وضع فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، أن العمل جار في مختبرات وزارة الصحة لإنتاج لقاح ضد الوباء.

وقال مياسنيكوف في تصريح تلفزيوني:"يخطط المتخصصون أن يستكملوا جميع وثائق الدراسات المكتبية في 31 مايو، والانتقال مع أول يوم في فصل الصيف إلى التجارب السريرية" للقاح ضد كورونا.

وكان وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، قد قال بهذا الشأن في اجتماع ترأسه الرئيس، فلاديمير بوتين مؤخرا: "جرى البدء في الاختبارات (للقاح) قبل السريرية. ويجري الآن إعداد البروتوكولات للتجارب السريرية. وتم تحقيق نتائج واعدة".

المصدر: نوفوستي