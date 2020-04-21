مستشفى روسي بني في شهر يبدأ استقبال المصابين بكورونا

بدأ مستشفى الأمراض المعدية، الذي تم تشييده خلال شهر واحد فقط في ضواحي العاصمة موسكو، استقبال أوائل المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19".

ووفقا للبوابة الرسمية لعمدة موسكو، استقبل المستشفى 20 مصابا في يوم واحد، وباشر أكثر من 500 موظف العمل فيه.

وفي وقت سابق، افتتح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وعمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، من خلال جسر تلفزيوني المستشفى الجديد، بعد شهر من البدء في تشييده.

تبلغ مساحة المركز الطبي هذا، وهو مستشفى مستقل، 80 ألف متر مربع، تم تشييده على أراض تبلغ مساحتها 40 هكتارا، وهو متكون من حوالي 50 مبنى، ويضم 14 قسما مخصصة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، وهو قادر على استيعاب من 800 سرير إلى 900 سرير.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا 47121 شخصا، كما تم تسجيل و405 حالات وفاة، وتمثل موسكو أكبر بؤرة لتفشي الفيروس في روسيا، حيث تم تسجيل أكثر من نصف الإصابات فيها.

المصدر: نوفوستي