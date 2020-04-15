الكشف عن المريض "رقم صفر" بكورونا في روسيا

كشف رئيس القسم العلاجي السريري بالجامعة الوطنية الروسية للأبحاث الطبية الأكاديمي ألكسندر تشوشالين، عن المصاب "رقم صفر" بفيروس كورونا، والذي نقل العدوى إلى روسيا.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن تشوشالين قوله، إن المريض رجل في متوسط العمر، عاد إلى البلاد برحلة من مدينة ميلان الإيطالية، دون ذكر تاريخ وصوله.

وأضاف الأكاديمي أنه تم تشخيص الإصابة بكورونا لدى هذا الرجل بسرعة نظرا لظهور أعراض المرض النمطية عليه بشكل واضح.

وذكر تشوشالين أن هذا الشخص أصبح أيضا أول من تعافى من كوفيد-19 في روسيا، إلا أنه نقل العدوى قبل ذلك إلى والديه المسنين.

وجراء علاجهما، اضطر الأطباء لإخضاع والده لجهاز النتفس الصناعي في حين كانت حالة والدته أخف، ولم تستدع ذلك.

وسجلت روسيا حتى اليوم 24490 إصابة بكورونا، بينها 198 وفاة ونحو ألفي حالة شفاء.

المصدر: "نوفوستي"