روسيا تساعد البوسنة والهرسك في مواجهة كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها سترسل مساعدات إلى البوسنة والهرسك لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس فلاديمير بوتين تلبية لطلب من البوسنة والهرسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان صدر اليوم الخميس: "بناء على توجيهات القائد العام الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، أمر وزير الدفاع سيرغي شويغو بتسليم مساعدات للبوسنة والهرسك فورا من أجل دعمها في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا".

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ومن المقرر أن تنقل اليوم طائرات شحن عسكرية من طراز "إيل-76" وعلى ثلاث دفعات المساعدات إلى البوسنة والهرسك، وعلى متنها 24 عسكريا و5 آليات عسكرية ومختصة، إضافة إلى معدات طبية.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 35 شخصا في البوسنة والهرسك حتى الآن من أصل 839 مصابا.

المصدر: وكالات