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روسيا تسجل 1459 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تتجاوز 10 آلاف

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روسيا تسجل 1459 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تتجاوز 10 آلاف
Sputnik Ilya Pitalev
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أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الخميس، عن تسجيل 1459 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى 10131 إصابة.

وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له، إن الإصابات  الجديدة، التي بلغت نسبة زيادتها اليومية 16,8%، رصدت في 50 منطقة من أصل المناطق الـ81 الموبوءة بكورونا، بينما لا تزال 4 مناطق خالية من العدوى.

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وأضاف البيان أنه تم خلال اليوم الماضي تسجيل 13 وفاة بالفيروس، لتصل حصيلة الوفيات في البلاد إلى 76.

وتماثل للشفاء 118 شخصا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 689 شخصا.

ورصد معظم الإصابات والوفيات الجديدة وكذلك حالات الشفاء في العاصمة موسكو ومقاطعة موسكو.

المصدر: وكالات

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