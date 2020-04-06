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موسكو.. شفاء 210 من مرضى كورونا

أخبار روسيا

موسكو.. شفاء 210 من مرضى كورونا
Sputnik Maxim Mishin
عمدة موسكو سيرغي سوبيانين خلال زيارة إلى أحد مستشفيات المدينة الذي يجري تجهيزه لاستقبال المصابين بكورونا
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أعلنت أنستاسيا راكوفا، نائب عمدة موسكو أن 12 مريضا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في وقت سابق، تماثلوا للشفاء خلال اليومين الأخيرين، لترتفع حصيلة المتعافين في موسكو إلى 210 أشخاص.

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وقالت راكوفا في تصريحات صحفية اليوم الاثنين إن المتعافين الجدد قد غادروا المستشفيات بعد أن أكدت الاختبارات الإضافية خلوهم من الفيروس.

وتعتبر العاصمة موسكو أكبر بؤرة لتفشي كورونا في روسيا، حيث ارتفعت حصيلة الإصابات في المدينة اليوم الاثنين بعد تسجيل 591 حالة جديدة، إلى 4484 حالة من أصل 6343 حالة على نطاق البلاد كلها، كما سجلت في موسكو 29 وفاة من أصل 47 في عموم روسيا.

وكانت موسكو قد سبقت مناطق البلاد الأخرى في فرض تقييدات صارمة على تنقل المواطنين بهدف احتواء تفشي الوباء. وأكدت سلطات المدينة اليوم إن المستوى الحالي من الإجراءات التقييدية كاف، لكنها لم تستبعد تشديدها مستقبلا حال تدهور الوضع الوبائي.

المصدر: وكالات

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