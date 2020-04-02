توقعات بقرب بلوغ الفيروس التاجي "الذروة" في روسيا!

قال فلادايمر نيكيفوروف، كبير أخصائي الأمراض المعدية بالوكالة الفدرالية الطبية والبيولوجية الروسية، إن ذروة انتشار الفيروس التاجي بروسيا لم تنته بعد، لكن الجائحة ستختفي بحلول الصيف.

وأشار الخبير الروسي في مقابلة تلفزيونية إلى: "أننا على أعتاب ذروة الارتفاع"، مشدد في الوقت ذاته على أن الوباء "في النهاية، سينتهي بحلول الصيف، هذا أمر مؤكد".

ورجح كبير أخصائي الأمراض المعدية بالوكالة الفدرالية الطبية والبيولوجية الروسية أن تأتي ذروة انتشار فيروس كورونا "كوفيد – 19" في منتصف الأسبوع المقبل.

وأشار نيكيفوروف إلى أنه، بما أن الفيروس التاجي ينتمي إلى الالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة، فإن ارتفاع هذه الأمراض الفيروسية ثم انحدارها، يستمر في العادة ما بين 10 إلى 12 أسبوعا.

بدوره، أعلن مدير معهد علم الطفيليات الطبية والأمراض المدارية المعدية بموسكو، أن ذروة انتشار "كوفيد – 19"، ستمر بروسيا، وفق أفضل السيناريوهات في غضون 10 أيام، فيما يُتوقع أن تكون الذروة في في أسوأ الحالات، خلال شهري مايو ويونيو.

وسُجل في روسيا حتى الاول من أبريل ما مجموعه 2777 حالة إصابة بالفيروس التاجي، وتوفي 24 مريضا، فيما تعافى 190 مريضا.

المصدر: نوفوستي