عدد الإصابات بكورونا في روسيا يرتفع إلى 1264

ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا في روسيا خلال اليوم الماضي بنحو 228 ليبلغ الآن 1264.

وأعلن مركز عمليات مكافحة الفيروس أنه تم خلال اليوم الأخير في روسيا توثيق إصابات في 26 منطقة من البلاد، وتسجيل حالة وفاة واحدة في موسكو بهذا الفيروس.

كما أكد المصدر أنه تم لأول مرة تسجيل إصابات في جمهورية إديغيا، ومقاطعات كوستروما وسخالين وسومالنسك. وخلال اليوم الماضي، شفي من المرض أربعة أشخاص بشكل تام.

وتوزعت إصابات اليوم الماضي في روسيا على الشكل التالي:

موسكو- 114

مقاطعة موسكو - 36

مدينة بطرسبورغ - 11

إقليم كراسنودار - 8

جمهورية بورياتيا - 6

مقاطعة إيفانوفو - 5

مقاطعة لينينغراد - 4

مقاطعة سفيردلوفسك - 4

مقاطعة تشليبانسك - 4

مقاطعة كراسنويارسك - 4

مقاطعة سخالين - 4

مقاطعة ليبتسك - 3

مقاطعة تولا - 3

مقاطعة كالينينغراد - 3

جمهورية تتارستان - 3

مقاطعة نيجني نوفغورود - 3

جمهورية الشيشان - 2

مقاطعة اورينبورغ- 2

مقاطعة نوفوسيبيرسك - 2

مقاطعة بريانسك – 1

مقاطعة كوستراما - 1

مقاطعة سومالنسك - 1

جمهورية إديغيا - 1

إقليم بيرم - 1

مقاطعة ساراتوف - 1

جمهورية القرم - 1

المصدر: RT