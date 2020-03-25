تحطم طائرة حربية بجنوب روسيا ومقتل الطيار

أكدت وزارة الدفاع الروسية تحطم طائرة حربية في إقليم كراسنودار بجنوب روسيا، ومقتل الطيار المتدرب.

وأشارت وزارة الدفاع في بيان لها، اليوم الأربعاء، إلى أن الحادثة وقعت أثناء قيام طائرة قتالية – تدريبية من نوع L-39 بطلعات تدريبية روتينية، مضيفة أن التحليق نفذ بدون الذخيرة.

وكان الطيار الذي قاد الطائرة، أحد طلاب الكلية العسكرية للطيارين بكراسنودار.

وأضافت وزارة الدفاع أنه تم إرسال فريق إنقاذ إلى مكان الكارثة.

المصدر: نوفوستي