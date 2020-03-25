الرئيس الشيشاني يمنح السيناتور زياد سبسبي وسام الرئيس المؤسس الأول

منح الرئيس الشيشاني رمضان قديرف السيناتور السابق نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الاتحاد الفيدرالي زياد سبسبي وسام الذكرى للرئيس المؤسس الاول للشيشان الحاج احمد قديروف.

وقال الدكتور سبسي لـ RT إن التكريم هذا هو أعلى مكافاة اًو تكريم يتم اعطاؤه بمرسوم رئيس جمهورية الشيشان ويصادف يوم الاحتفال باعتماد دستور جمهورية الشيشان ٢٣ مارس/ آذار.

وأضاف أنه يأتي "للدور المميز للرعيل الاول في إحلال مؤسسات الدولة و ازدهار جمهورية الشيشان".



المصدر: RT