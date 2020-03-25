حصيلة الإصابات بكورونا في روسيا تتجاوز 650

أعلنت السلطات الروسية اليوم الأربعاء عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد إلى 658 إصابة.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة كورونا في بيان لها اليوم أن 163 حالة إصابة جديدة سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية في 20 منطقة روسية، مشيرة إلى أن 120 من هذه الإصابات الجديدة سجلت في العاصمة موسكو.

وكما سجلت أولى حالتي إصابة بالفيروس في مقاطعتي روستوف جنوب البلاد وبسكوف شمال غربها.

ولفت بيان غرفة العمليات إلى أن المصابين الجدد زاروا مؤخرا دول يتفشى فيها فيروس كورونا المستجد.

وبشكل عام، سجلت إصابات بكورونا حتى الآن في 55 منطقة وإقليما روسيا، وقد غادر 29 مصابا المستشفيات بعد تعافيهم من الوباء، ولا يزال 112 ألف شخص قيد الحجر الصحي المنزلي كإجراء احترازي يهدف إلى ردع تفشي الوباء.

المصدر: وكالات